Antonella Elia: "A 50 anni farò l'infermiera per i migranti"

17:10 - Dopo la vittoria all'Isola dei Famosi nel 2012, Antonella Elia ha viaggiato molto e si è preparata ad affrontare i suoi primi 50 anni. L'attrice infatti compie gli anni il primo settembre. "In questo momento non sto lavorando. - rivela a Oggi - Mi piacerebbe fare la spalla di Paolo Bonolis, ma se nello Spettacolo non c’è più posto, mi piacerebbe dedicarmi ai migranti. Anche come infermiera per i migranti".

Tanto l'amore va alla grande: "Frequento da poco Fabiano. Fa il professore all’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila. E' uno scrittore e balla lo swing. Spero che duri, sogno ancora di sposarmi". L'ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno rivela una relazione vip del passato: "Ho avuto una storiella con il calciatore Massimo Mauro. Mi ha trattato male male male".



Infine un rimpianto: "Il provino con Pupi Avati, la mia unica occasione di sfondare nel cinema: mi ha detto che non so recitare. Mi sono pure messa a piangere, ‘na tragedia. Mi ha detto: Ah, ti dovrò rivedere: sono passati due anni, mica mi ha rivisto".