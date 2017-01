Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: "A nudo con uno show ricco di musica"

12:25 - Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si racconteranno come mai hanno fatto tra musica e parole con lo show "Questi siamo noi", diretto da Roberto Cenci e in onda il 25 novembre in prima serata su Canale 5 dallo Studio 20 di Cologno Monzese. Sulla scena tanti ospiti, tra cui i Modà, e soprattutto una vita dedicata alle note e all'amore.

"Il programma è un premio da parte di chi ci segue - spiega Anna al settimanale Chi -, il consolidamento professionale per Gigi, dopo 20 anni di carriera, e la possibilità, per me, di dimostrare che una cantante può anche essere un'artista completa che balla e conduce uno show, se lo vuole. Dal punto di vista personale ci mettiamo la faccia: non ci saranno filtri, saremo noi stressi e ci faremo conoscere per come siamo".



"C'è dietro un lavoro importante, - conclude Gigi - ma con uno stile familiare: è un po' come se ospitassimo a casa nostra gli amici e il pubblico. Al centro ci sarà la musica, giocheremo con gli invitati, faremo duetti improbabili: sarà un bel varietà".