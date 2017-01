Anna Safroncik, prima uscita con il fidanzato

09:39 - Anna Safroncik e il compagno Paolo Barletta hanno scelto una serata di beneficenza per la loro prima uscita pubblica. Lei, bellissima come sempre, avvolta in un tubino nero, sorride felice ai flash dei fotografi. Dopo diversi flirt mai confermati, tra i quali sbucava anche il nome dell'ex tronista Francesco Arca, l'attrice sembra aver finalmente trovato il vero amore.

Di lui si sa molto poco. Lontano dal mondo dello showbiz ma impegnato in quello della moda, Barletta è un imprenditore di soli 26 anni. Più giovane della Safroncik, i due si sarebbero conosciuti durante una settimana bianca già lo scorso inverno. La coppia però ha preferito godersi i primi momenti insieme in completa intimità, senza fotografi né copertine. Ora, sicuri del loro sentimento, hanno deciso di uscire allo scoperto. Un altro successo per Anna che sta vivendo un momento d'oro anche dal punto di vista lavorativo con "Le tre rose di Eva".