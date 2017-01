Anna Oxa: "Non ballerò più"

10:09 - Anna Oxa non è ancora del tutto guarita dall'infortunio al legamento perciò la sua avventura a "Ballando con le stelle" è finita. "Non ballerò e non canterò nemmeno sabato prossimo - ha spiegato la cantante a Milly Carlucci -. Lo comunico così non diamo adito ai soliti chiacchiericci. Mi vedrete nei teatri dove sarò in tour e ci sono anche altri progetti che mi aspettano".

I finalisti sono: Lorenzo Flaherty con Natalia Titova, Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro, Francesca Testasecca con Stefano Oradei, Amaurys Perez con Veera Kinnunen, Roberto Farnesi e Samanta Togni infine Lea T assieme a Simone Di Pasquale.