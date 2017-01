Anna Oxa, furiosa e polemica a "Ballando con le stelle"

09:48 - Dopo qualche fischio del pubblico a teatro e i dubbi della giuria, Anna Oxa ha movimentato le acque di "Ballando con le stelle" davanti ad un'incredula Milly Carlucci. La cantante non ci sta ad accettare le critiche in nome della "libertà d'espressione artistica". A non convincere è stata la samba ballata con Samuel Peron. Anna prima se n'è andata dietro le quinte, poi si è rifiutata di ballare al ballottaggio e infine si è salvata al televoto.