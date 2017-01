Anna Oxa cade e si fa male a "Ballando con le stelle"

16:46 - Non c'è pace per Anna Oxa a "Ballando con le stelle". Prima la polemica, poi l'incidente sul palco con tanto di esibizione sospesa. La cantante si è infatti fatta male a una gamba dopo una caduta durante la performance. Poi è tornata in studio con un tutore alla gamba per rassicurare il pubblico, ma il Codacons protesta: "Telecamere su dolore per aumentare l'audience''.

L'incidente è avvenuto in diretta durante l'esibizione con il suo compagno di ballo Samuel Peron. Un movimento sbagliato della caviglia e del piede le ha fatto perdere il controllo ed è caduta a terra. Il ballo è stato subito interrotto e in studio sono immediatamente arrivati i soccorsi. Ma il Codacons non ci sta e protesta proprio contro quelle telecamere "inopportune che indugiano sul dolore": "Hanno mostrato ai telespettatori uno spettacolo poco gradevole e decisamente inopportuno". Secondo l'associazione dei consumatori "la Rai avrebbe dovuto subito interrompere la diretta chiedendo alla regia di mandare in onda la pubblicità, per rispetto della concorrente ma soprattutto degli utenti che da casa seguivano la trasmissione".