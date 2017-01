Anna Munafò, prime lacrime sul trono rosa

09:52 - Prime lacrime per il trono rosa di "Uomini e Donne". A piangere è Anna, visibilmente commossa per la situazione familiare di uno dei suoi corteggiatori. La mamma di Andrea sta male e lui vuole lasciare il programma. La tronista però non ci sta e chiede ad Andrea di presentargliela. Ecco allora che l'esterna diventa ancora più toccante, anche se la situazione sembra meno grave di quella raccontata dal corteggiatore.

Tina e Gianni sono parecchio scettici e lo accusano di usare la malattia della madre per farsi scegliere prima del tempo. Andrea si difende dalle accuse degli opinionisti e di Emanuele, un altro degli spasimanti. Anna è l'unica che sembra non avere dubbi: Andrea non mente e quel luccichio negli occhi sembra nascondere qualcosa di più. E il corteggiatore decide di restare...