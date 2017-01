Anna Munafò bacia un altro

10:48 - Momenti di crisi a Uomini e Donne. Se la settimana scorsa sembrava nascere qualcosa tra la tronista Anna Munafò e il timido Marco, questa puntata ha cambiato le carte in tavola. Il colpo di scena c'è stato con il bacio appassionato tra Anna ed un altro corteggiatore, il romano Emanuele. Alla fine di un'esterna molto romantica i due non hanno resistito ed è stato vano il tentativo della Munafò di coprire il tutto con le mani.

In studio Marco non reagisce bene al bacio. Per quanto Maria cerchi di spiegargli che è normale che Anna provi a vivere normalmente entrambe le frequentazioni, Marco sembra non voler perdonare. Con gli occhi lucidi chiede a Anna il perché ha sentito il bisogno di un bacio da Emanuele e la siciliana risponde sincera: "Avevo voglia di farlo. Era già da un po' che ci pensavo ma rimanevo sulle mie. Ho aspettato che allentasse lui per sentirmi meglio. Se io mi sento di fare una cosa la faccio, ci penso poco al resto".



La gara per conquistare il cuore della tronista continua e l'impresa inizia a farsi ardua. Chi sarà il vincitore tra il timido e sensibile Marco e l'irruento Emanuele? Il pubblico simpatizza per il romano caciarone ma Gianni sembra sicuro che l'atteggiamento dimesso e maturo di Marco avrà la meglio. La scelta sembra farsi un pochino più lontana...