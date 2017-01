Anna: "Ho un corteggiatore preferito"

09:16 - Anna Munafò sembra già avere trovato l'amore nel salotto di "Uomini e Donne". Al settimanale "Nuovo" la tronista ha infatti svelato che c'è un corteggiatore in particolare che le fa battere il cuore: "Spero di incontrare la persona giusta in questo programma. Anche se in realtà qualcuno lo avrei già individuato... Vedremo!". Che si tratti di Andrea? Anna è infatti già andata a casa del ragazzo per conoscere la famiglia.

"Non ho in mente canoni precisi perchè in questo sono molto altalenante. Per me ciò che conta veramente è il carattere: sono attratta dai ragazzi simpatici - continua la tronista - Non sono mai stata una ragazza altezzosa, non ho la puzza sotto il naso e non mi piace giudicare gli altri".



La bella siciliana è la classica ragazza della porta accanto che, nonostante la celebrità, continua a condurre la vita di sempre: "Frequento i soliti amici. Mi danno sicurezza e il mondo dello spettacolo non è semplice: bisogna saperlo affrontare con le spalle larghe e mostrare tanta forza. Se poi ti trovi una famiglia e tante persone su cui poter contare, va tutto meglio e sei più serena".