Anna Falchi: "Quel provino con Federico Fellini..."

09:40 - Anna Falchi ha ricordato il regista Federico Fellini in una intervista a "Lucignolo 2.0", programma in onda ogni domenica in prima serata su Italia 1. Il casting spesso rappresenta un vero e proprio spartiacque nella vita di un'attrice. "Un giorno mi squilla il telefono - dice Anna -. Sono Federico Fellini, dovresti venire a Roma perché dobbiamo fare quel famoso spot".