Angela Lansbury: "La signora in giallo? No al remake"

Tornano le nuove puntate de "La signora in giallo" e al posto dell'88enne Angela Lansbury, che ha prestato il volto a Jessica Fletcher per anni, ci sarà l'attrice di colore Premio Oscar Octavia Spencer. Ma la Lansbury ha detto la sua in un'intervista a Entertainment Weekly: "Penso che sia un errore usare lo stesso titolo. Hanno tutti i diritti legali per farlo ma non posso negare di essere dispiaciuta".