Amici, nuova avventura per il day time

14:11 - Il day time di "Amici" andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 13 gennaio (senza presenza in video di Maria De Filippi) su Real Time. Si tratta di un'operazione innovativa che non tocca il cuore di "Amici", la diretta del sabato pomeriggio e le puntate di "prime time" sempre in onda in esclusiva su Canale 5 ed entrambi condotti da Maria De Filippi.

"Alla luce della grande capacità produttiva sia in termini qualitativi che quantitativi espressa in questi anni da Fascino, partecipata da Mediaset al 50%, - recita la nota ufficiale di Mediaset - i soci hanno deciso di aprire una nuova strada di sviluppo: sperimentare la produzione di contenuti anche per editori terzi, attività già svolta con successo da Mediaset sia con la realizzazione di vari canali satellitari sia con estensioni di Grande Fratello. Ora, nel nuovo scenario competitivo caratterizzato dalla moltiplicazione dei canali che rende sempre più centrali i contenuti video, l’operazione coinvolge a livello sperimentale anche Fascino: grazie agli investimenti sostenuti negli anni e grazie all’importante lavoro di Maria De Filippi, “Amici” è diventato infatti un prodotto e un brand televisivo di alto valore, declinabile in diverse forme distributive".