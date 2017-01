Allison Janney, nudo agé in "Master of Sex"

12:59 - Il vestito che scivola lungo le spalle e il topless è servito. Una vera e propria prova di coraggio per l'attrice americana Allison Janney, che a 54 anni ha deciso di sfoggiare il suo seno non proprio florido per la serie tv "Master of Sex". Nello show interpreta Margaret Scully, una moglie insoddisfatta che si reca nello studio del sessuologo William Masters (Michael Sheen) per imparare l'arte amatoria e i segreti dell'erotismo.