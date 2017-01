Alison Arngrim: "Violentata a sei anni"

09:59 - Sono passati tantissimi anni da quando Alison Arngrim nella serie tv "La casa nella prateria" vestiva i panni di Nellie Oleson. Ma oggi, che di anni ne ha 51, l'attrice rivela che quel ruolo è stato molto importante perché l'ha aiutata a superare un momento drammatico: "Sono stata violentata per tre lunghi anni da un parente, quando avevo sei anni".

Nel programma tv "Dove sono ora le stelle del passato?" condotto da Oprah Winfrey, l'attrice ha parlato degli abusi subiti da piccola: "Non sono riuscita a parlarne prima. Non era completamente chiaro quello che mi stava accadendo, ero piccolissima per questo non sono riuscita a parlarne con nessuno. Quando poi sono cresciuta, finalmente ho capito la realtà delle cose e ho detto: 'No, non lo farò più'. E lui ha smesso". Adesso Alison fa parte dell'associazione per la Protezione dei Bambini.