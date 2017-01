Alex Gadea: "Voglio un figlio"

12:58 - "Spero di sposare la mia fidanzata e diventare papà". Queste le parole di Alex Gadea, il protagonista (Tristan) della soap opera regina d'ascolti su Canale 5 "Il Segreto" durante una intervista a "Verissimo".

Molto riservato riguardo alla sua vita privata, il bel Tristan, solo per le telespettatrici confida: "In genere non mi piace parlare della mia vita, ma posso dirvi che la mia fidanzata è cubana. Stiamo insieme da tre anni. Non fa parte del mondo dello spettacolo e, purtroppo, per ora abbiamo una relazione a distanza".