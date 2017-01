Alessia Marcuzzi "provinata" dal GF

13:07 - Da anni segue i ragazzi del Grande Fratello dallo studio, ma adesso Alessia Marcuzzi sembra intenzionata a varcare lei stessa la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. La conduttrice ha infatti condiviso su Instagram il suo personale "provino" per entrare come concorrente all'interno del reality. Faccino un po' spaurito e sorriso timido sulle labbra, Alessia ha messo in mostra tutte le sue qualità caratteriali e... acrobatiche.