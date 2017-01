Alessia Marcuzzi: "Gf13 sarà scoppiettante"

11:31 - Assicura che sarà una edizione "scoppiettante" quella del "Grande Fratello 13" e giura di essere "emozionata e felice quasi come la prima volta!". Alessia Marcuzzi parla della nuova avventura che la attende in tv sul suo blog lapinella.it: "A Gennaio si ricomincia... Dopo quasi due anni di stop, il programma tornerà e... sarà più scoppiettante che mai, ve lo assicuro".

"Gli autori stanno lavorando sodo ormai da parecchi mesi - scrive la Marcuzzi - e in questi giorni, in diverse città italiane, si stanno svolgendo i provini per gli aspiranti coinquilini della casa più famosa e spiata d’Italia! Ora che le registrazioni di Extreme Makeover Home Edition e Fashion Style sono terminate, ho tempo per andare in redazione qui a Roma... devo iniziare ad entrare nel meccanismo del programma e curiosare fra i volti che stiamo scegliendo per questa nuova edizione". Alessia sta studiando anche tutti i particolari del look, anche se non svela molto: "Con Claudia, la mia costumista del programma, stiamo già cominciando a provare qualche abito per la prima puntata ma tranquilli... vi terrò aggiornati!!!". Ducis in fundo una sorpresa: "Ah, dimenticavo! Ho in serbo una sorpresa per voi quest'anno... ma non posso ancora svelarla!".