Alessia Marcuzzi: "Cerco di ricreare un ambiente sereno per i miei figli"

08:57 - "Sto cercando di ricreare un ambiente sereno intorno ai miei figli, anche se avuti da padri diversi. Io arrivo da una famiglia molto unita. I miei genitori si sono fidanzati a 16 anni e sono ancora sposati. Per cui per me è importante vivere in un clima sereno". Queste le parole di Alessia Marcuzzi ospite a "Verissimo".

A sorpresa, nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, Laura Pausini, amica di lunga data della conduttrice, si collega telefonicamente e racconta: "Sono poche le persone dello spettacolo che riescono come Alessia ad essere uguali nella vita privata e davanti alle telecamere. La gente dovrebbe prendere esempio dal suo essere così sincera e spontanea".



Sabato 19 ottobre, record stagionale per “Verissimo”, che si conferma il programma più seguito della sua fascia d'ascolto con 1.995.000 telespettatori totali, share del 17.97% (18.78% sul target commerciale). Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che aveva in studio per la prima volta in Italia la protagonista della soap “Il Segreto”, Megan Montaner (Pepa), ha raggiunto un picco d’ascolto di 2.276.000 spettatori.