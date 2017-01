Alessandra Viero a Quarto Grado

15:27 - Al fianco di Gianluigi Nuzzi a "Quarto Grado" debutta Alessandra Viero (in sostituzione di Sabrina Scampini). Trentadue anni, giornalista professionista dal 2006, ha lavorato per Tg4 e TgCom24 e ora tra i volti di Studio Aperto. Per Videonews, nel 2012, ha guidato il rotocalco “Pomeriggio Cinque Cronaca”. A “Quarto Grado” avrà il compito di introdurre le storie in esame, illustrandone aspetti tecnici, legali, informatici e di indagine scientifica. L’omicidio di Melania Rea, la scomparsa di Roberta Ragusa, il nuovo processo sul delitto di Perugia: tre grandi casi di cronaca sono al centro di “Quarto Grado”, in diretta su Retequattro venerdì 4 ottobre dalle ore 21.10.