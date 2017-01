Alessandra e Rosita Celentano: "Unite dal business"

12:05 - "Abbiamo aperto una palestra dove aiutiamo le persone a ritrovare il benessere". Le cugine Celentano, Alessandra e Rosita, raccontano il loro sodalizio a "Visto": "Siamo cresciute insieme anche perché le nostre famiglie abitavano vicine, ma abbiamo caratteri, oltre che dei fisici, molto diversi. Però proprio per questo ci completiamo".

Ma quanto pesa il cognome Celentano? "Non è ingombrante - racconta Alessandra, prof di danza ad 'Amici' - né tantomeno un aiuto. A volte forse controproducente, perché molte persone tendono ad essere prevenute. Per me Adriano è solo mio zio". Per Rosita è tutta un'altra cosa: "Ci sono i pro e i contro, qualche volta mi ha aiutata, altre mi ha penalizzata. Ma sono corazzata e so difendermi. Anche se avrei preferito una vita più anonima".