Alessandra Amoroso: "Non sarò nel cast di Amici né a Sanremo"

Alessandra Amoroso in una unga intervista a "Verissimo" con Silvia Toffanin ha rivelato: "Non sarò nel cast della prossima edizione di Amici né al Festival di Sanremo".

Nell’intervista Alessandra smentisce, inoltre, un’eventuale partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo e una collaborazione con Kekko dei Modà, di cui si era parlato nei giorni scorsi. E’ un fiume in piena quando parla del rapporto con il fidanzato Luca e di un possibile matrimonio: “Ci credo, ci pensiamo. Per ora però è tutto campato in aria. Viviamo alla giornata ma nei nostri pensieri c’è”.



Alessandra parla anche del desiderio di diventare mamma: “Con calma. Devi essere predisposta lavorativamente e mentalmente. Fare un figlio non è una cosa semplice. Io voglio poter dedicare a mio figlio il 100% del mio tempo. Voglio essere una mamma a tutti gli effetti”.