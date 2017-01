Al Bano e Loredana Lecciso verso il sì

12:39 - Nozze in programma per Al Bano e Loredana Lecciso, anche se non è affatto semplice mettere d'accordo tutta la famiglia. La showgirl si è confessata nello studio di "Domenica Live", spiegando che si sposerà solo quando tutti saranno d'accordo.Ad opporsi maggiormente all'unione Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano. "Penso sia giustificabile - ha dichiarato Loredana - Tutti i figli vorrebbero vedere il padre e la madre insieme"

Di tutt'altro avviso la figlia di Loredana, che ha subito legato con Al Bano: "Brigitta aveva 7 anni quando ho incontrato Albano e lui l'ha amata subito. Devo dire che c'è un rapporto bellissimo tra i nostri figli ed è merito di Albano. Lui ha creato un rapporto tra mia figlia Brigitta, i figli avuti da Romina e i nostri figli. Regna l'armonia e un affetto semplice e vero".



E sulla reunion artistica tra il futuro marito e la ex Romina Power, che canterà al suo fianco in Russia il prossimo novembre, Loredana non è per niente gelosa: "Ha rappresentato il sogno della famiglia perfetta. Da questo punto di vista, agli italiani è venuta a mancare una certezza. Sono felice perchè tutto ciò che è armonia è bello, l'armonia aiuta a vivere meglio. Credo che il rancore non serva a nulla".