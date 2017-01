A "Verissimo" Tristan apre il cuore per le telespettatrici

17:44 - Salotto come sempre ricco di ospiti per la nuova puntata di "Verissimo". Sabato, dalle 16.15 su Canale 5, ospiti di Silvia Toffanin, saranno Alex Gadea, il protagonista della soap opera regina d'ascolti, "Il segreto", Barbara D'Urso, Cecilia Rodriguez con il fidanzato Francesco Monte, Marco Morandi e le due ex Veline di "Striscia la Notizia", Alessia e Giulia. In programma anche un'intervista con Lele Mora.

La presenza di Gadea nel salotto di Silvia Toffanin ha una sua particolare rilevanza dal momento che, molto riservato riguardo alla sua vita privata, il bel "Tristan" ha deciso di aprire il proprio cuore solo per le telespettatrici di "Verissimo"



Di tutt'altro genere l'intervista a Lele Mora, che racconterà il suo dramma personale. "La cosa che oggi mi fa più paura è tornare in carcere - ha confessato -. E' l'incubo più ricorrente che capita mi assalga di notte. Sono terrorizzato. Tornare in quel posto sarebbe la mia morte psicologica". Mora si è detto molto felice che "il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano stia parlando di amnistia. Servirebbe per dare veramente una ripulita alle nostre carceri che sono in una condizione pessima, e può capirlo solo chi ci è stato".