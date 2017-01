"X-Files", Mulder e Scully di nuovo insieme

11:52 - David Duchovny e Gillian Anderson sono pronti per girare il terzo capitolo di "X-Files".La coppia ha partecipato all'evento per festeggiare i 20 anni dalla serie, confermando che sia loro che il creatore Chris Carter sono favorevoli al progetto. I due attori della serie degli anni 90 su ufo, alieni e paranormale sono diventati celebri a livello mondiale interpretando gli agenti dell'Fbi Fox Mulder e Dana Scully.

"A questo punto - ha detto Duchovny - la prossima mossa sta alla Twentieth Century Fox". E Anderson ha aggiunto che i fan della serie dovrebbero far sentire la loro voce, se volessero vedere il seguito della storia.



Per ora la Twentieth Century Fox non ha rilasciato commenti a riguardo ma se il progetto venisse portato avanti, dopo nove stagioni televisive e due lungometraggi, David Duchovny e Gillian Anderson tornrebbero a riformare sul grande schermo l'inossidabile coppia Mulder-Scully.