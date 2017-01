13:29 - Gli One Direction sono stati gli ospiti internazionali della finalissima di "X Factor" per presentare il singolo "Story of My Life", tratto dall'album "Midnight Memories". Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson si sono presentati elegantissimi sul palco del MedionalunmForum di Assago (Milano). Migliaia di fan hanno aspettato la boyband fuori dal loro albergo Principe di Savoia.