"Verissimo", numeri da record

11:53 - Numeri da record in tv e sul Web per "Verissimo": 10 puntate/10 vittorie e ascolti in costante crescita per il talk condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Media d'ascolto di oltre 2 milioni di telespettatori pari al 17% di share, con una crescita da settembre a oggi del 43%. Numeri che, tra il pubblico 15-64 anni, aumentano ulteriormente, raggiungendo una media del 18.56% di share.

E anche rispetto ai già ottimi ascolti della scorsa edizione, il programma ha avuto un incremento del 25% (vedi grafici). Inoltre, i servizi e le interviste esclusive proposte, sfiorano spesso picchi d’ascolto del 30% di share.



Anche sul web i numeri sono ragguardevoli: oltre 4 milioni i video del programma visti su www.video.mediaset.it.



In più, 28.000 persone seguono il profilo Instagram ‘VerissimoTv’ e quasi 200.000 sono i like su Facebook. I social del programma mostrano backstage, video inediti, commenti dei telespettatori e promuovono una delle novità di quest’anno: il servizio a richiesta, ovvero la possibilità per i fan di proporre i futuri ospiti della trasmissione e di intervistare i loro idoli in prima persona.