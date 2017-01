27 dicembre 2013 "Verissimo", Elisabetta Canalis svela il suo amore per Brian Perri Foto speciali per le feste su Instagram del talk show di Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

09:23 - Elisabetta Canalis in una intervista a Grazia aveva confessato di essere innamorata di "una persona (Brian Perri, ndr) che mi dà molta sicurezza. Con lui sono riuscita a mostrare una parte di me che nessun altro ha visto”". La prova? Su Instagram di Verissimo uno scatto in cui Eli bacia il ragazzo in Sardegna. Sempre sul profilo social del talk altri scatti vip da Belen alla Corvaglia in un tripudio di amore sotto le festività natalizie.

Dunque non solo la Canalis ma anche gli amici di "Verissimo" come Francesco Facchinetti e Anna Tatangelo hanno voluto mandare un augurio affettuoso a tutti gli amici di Instagram (instagram.com/verissimotv) tramite uno scatto spiritoso col segno della V della trasmissione. Intanto il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin tornerà in onda, con tante interviste esclusive e servizi inediti, da sabato 11 gennaio alle 16.