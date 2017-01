"Una famiglia" sbarca su Canale 5 tra intrighi e amori in Germania

11:22 - Su Canale 5 è pronta a sbarcare in prima tv e in prima serata martedì 10 e venerdì 13 dicembre "Una famiglia", la miniserie inedita che racconta uno spaccato storico della Germania visto attraverso le mura del celebre hotel Adlon, che aprì le sue porte alla Storia e che ospitò coloro che la Storia la fecero. Una storia lunga quattro generazioni, dalla Germania imperiale fino al mondo che si spalancò dopo la caduta del Muro di Berlino.

La saga della famiglia Adlon, proprietaria dell'albergo, è al centro delle vicende che si snodano dal grande progetto del kaiser Guglielmo II nel 1907, passando per la semi-distruzione nel 1945 fino alla riapertura in grande stile nel 1997. Un lungo secolo di scandali e solidarietà, guerre e divisioni, riappacificazioni e amori, minacce e compromessi che si unirono indissolubilmente con gli umori di una nazione in fermento.



Dalle finestre dell'hotel Adlon, così come entrando dalle sue porte girevoli all'ingresso, si respira la Storia di una famiglia che neanche due Guerre mondiali hanno saputo scalfire. L'ascesa, la caduta e poi il ritorno alla vita di una struttura-simbolo tedesca e dei protagonisti che l'hanno resa tale, ancor oggi albergo a 5 stelle tra i più celebrati di tutta Europa.