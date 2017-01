"U&D", niente bacio per la bella tronista Anna

10:24 - Fin da subito i toni in puntata sono accesi. Anna accusa Emanuele di aver sempre voluto il trono e lui, a sua discolpa, porta il questionario compilato all'inizio di Uomini e Donne, smentendola. La tronista, allora, lo accusa di guardare le altre donne in studio invece di concentrarsi su di lei. E non è l'unico problema che affligge la Munafò: il suo corteggiatore Marco non si decide a baciarla e lei non capisce il perché.

Lui si giustifica dietro la timidezza ma Emanuele lo stronca subito:"Se una ti piace non le resisti!" mentre Anna continua a sostenere l'onestà del suo preferito. Perché, in fondo, anche se si lascia abbracciare da tutti, l'occhio che brilla la tronista nel suo cuore sembra aver uno spazio ben preciso per il moro dagli occhi chiari. Lui, educato e mai esagerato, è stato definito dalla stessa "un ragazzo che farei fatica a incontrare. Il fatto che tu sia timido mi piace". E intanto Marco arranca... Al punto da non venire nemmeno scelto per l'esterna. Indispettito, il corteggiatore, lascia lo studio.