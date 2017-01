"U&D", ecco il pancione di Francesca

11:13 - Eccolo finalmente il pancione di Francesca Del Taglia. Dopo l'annuncio su Facebook della bella corteggiatrice toscana incinta del tronista Eugenio Colombo, la coppia si racconta in esclusiva a "Visto". "Che emozione, la nostra vita è cambiata per sempre", confessano.

"Che volevamo un figlio non era un segreto per nessuno - raccontano - e quando abbiamo scoperto che sarebbe accaduto quasi non ci sembrava vero. I primi mesi, però, sono i più delicati. Così la scaramanzia e il buon senso hanno avuto la meglio sul nostro desiderio di condividere la nostra gioia con il mondo intero". Eugenio fa una vera e propria dichiarazione d'amore: "Io Francesca la amo al punto che, se potessi, soffrirei al posto suo, da oggi e fino alla fine della gravidanza". Mentre Francesca assicura che "un'emozione del genere, in vita mia, non l'avevo mai provata. Non so descriverla a parole. So solo che in quel momento la mia vita è cambiata per sempre. Era quello che volevo, che volevamo. Così ho riso, ho pianto, ho riso di nuovo".