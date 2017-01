TwittamiBeautiful, la parodia Twitter della soap conquista anche gli attori

11:09 - Impazza sul web #TwittamiBeautiful, l'hashtag dedicato a chi vuole commentare via social gli intrighi della soap. Tra strane coppie, tradimenti sorprendenti e ritorni improbabili; il web segue in diretta le vicende della famiglia Forrester, condendo il tutto con un pizzico d'ironia. L'idea ha colpito anche i diretti interessati e alcuni attori hanno interagito con il nuovo hashtag, salutando i fan italiani.

Sono tanti gli appassionati di "Beautiful", che all'ora di pranzo non possono fare a meno di seguire le vicende di Brooke, Ridge e tutti gli altri protagonisti di casa Forrester. Grazie a #Twittamibeautiful possono condividere le loro impressioni con gli altri fan, aggiornando inoltre in tempo reale chi non è riuscito a vedere la puntata.