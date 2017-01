"The Following", la serie-evento sbarca su Italia 1

14:33 - "The Following", la serie-evento firmata da Kevin Williamson, sbarca su Italia 1 dal 17 ottobre alle ore 22.00 ogni giovedì. L'ex agente del F.B.I. Ryan Hardy (Kevin Bacon, al suo debutto seriale) viene richiamato all'indagine dopo l'evasione di Joe Carroll (James Purefoy), il diabolico serial-killer che aveva arrestato anni prima dopo l'uccisione di 14 studentesse in un'università della Virginia dove insegnava.

Esperto nell'analisi dei profili psicologici, Hardy si getta sulle tracce dell'assassino che nel frattempo ha iniziato ad utilizzare i social network per alimentare una sorta di macabro culto degli omicidi seriali, una rete di killer che rischia di spandersi per tutto il Paese. Per fermarlo e arginare la sua furia omicida, il detective si fa affiancare dagli agenti Debra Parker (Annie Parisse) e dal giovane Mike Weston (Shawn Ashmore).



Il serial vanta la firma da ideatore e produttore di Kevin Williamson, già dietro i successi di serie tv come "The Vampire Diaries" e "Dawson's Creek" e di thriller-cult come la saga di Scream.