"The Chef", trionfa Monica Neri

11:26 - Alla fine la 29enne Monica Neri ha battuto Francesco Mascheroni (secondo) e Nicole Cappa (terza) alla finalissima di "The Chef". Monica ha vinto uno stage nel ristorante di Filippo La Mantia e una rubrica su Donna Moderna. In giuria c'erano Davide Oldani, Filippo La Mantia, gli chef Andrea Berton, Claudio Menconi e la direttrice di Sale&Pepe Laura Maragliano.

Nata a Besnate nel 1984, Monica fin da piccola ha avuto una passione per la cucina che coltiva in modo particolare con gli amici a casa. Ha frequentato l’alberghiero di base anche se poi ha scelto l’indirizzo sala. E proprio frequentando questa scuola che ha incontrato suo marito, con il quale sogna di aprire un piccolo ristorantino.



Molto creativa, dalla nonna viene chiamata “pasticcina”, e in cucina ama sperimentare, soprattutto con gli antipasti e con i piatti asiatici. Ha partecipato a “The Chef” con la speranza di vincere, ma mai si sarebbe aspettata di vincere la sfida!