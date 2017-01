"The Chef": ecco i quattro finalisti

09:42 - Occhi puntati martedì 26 novembre su La5 in prima serata per la finalissima di "The Chef", il talent ambientato in cucina. Davide Oldani e Filippo La Mantia hanno giudicato in queste settimane 14 sfidanti e in finale sono arrivati Valentina Colleoni, Francesco Mascheroni, Monica Neri e Nicole Cappa. Chi vincerà una rubrica culinaria nel settimanale Donna Moderna e l'opportunità di lavorare nel nuovo ristorante di Filippo La Mantia?