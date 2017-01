"The Chef", è tempo di finalissima

10:32 - Dopo 10 puntate ricche di sfide e di colpi di scena, dei quattordici concorrenti iniziali sono rimasti solo in quattro aspiranti chef, Francesco, Monica, Nicole e Valentina, che martedì 26 novembre, si troveranno a contendersi il titolo di “The Chef”. La prima prova li vedrà impegnati in una sfida a base di “finger food” ma non saranno nello studio bensì in esterna e più precisamente al Golf club di Tolcinasco.

Saranno gli stessi soci del club a giudicare questi antipasti lampo e decretare così i tre finalisti assoluti. Tornati in studio i tre cuochi ancora in gara dovranno realizzare un “Menù a sorpresa”, pensando anche alla mise-en-place e ad un vino da associare al loro menù. A giudicare i loro piatti, non solo Davide Oldani e Filippo La Mantia ma una super giuria composta dagli chef Andrea Berton, Claudio Menconi e dalla direttrice di Sale&Pepe Laura Maragliano. La commissione dopo aver assaggiato tutti i piatti, valutato le scelte e giudicato la mise-en-place, emetterà il verdetto definitivo, assegnando la vittoria e il premio finale.