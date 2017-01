"Sweet Sardinia": il programma che porta l’amore su un veliero

11:52 - Otto coppie a bordo di un veliero circumnavigano la Sardegna per otto settimane, ognuna con lo scopo di rendere da sogno il proprio soggiorno e di raggiungere il proprio ideale di felicità di coppia. Ogni giovedì, alle 21.10 su La 5, va in onda "Sweet Sardinia", il reality show che mette alla prova l'amore.

Durante il percorso sono chiamate ad affrontare una serie di prove, sia in mare sia sul territorio, e costrette a condividere spazi e tormenti d'amore. Le missioni e prove settimanali, sia di resistenza fisica sia basate sull’intesa di coppia, permettono ai concorrenti di guadagnare benefits e di potersi godere momenti indimenticabili, ma soprattutto consentono loro di restare in gara e arrivare al premio finale, che solo una coppia tra loro potrà vincere.



Sedici concorrenti, provenienti da diverse regioni d’Italia con background socioculturali molto diversi, sono salpati da Cagliari a bordo di El Pirata, il tre alberi battente bandiera spagnola, per circumnavigare l’isola in otto settimane alla scoperta dei porti più belli della Sardegna, da Torre delle Stelle a Villasimius passando da Arbatax, Olbia e Alghero. L’obiettivo è rimanere insieme: testare l’affinità di coppia, superare le difficoltà dell’alloggio privo di ogni comfort, misurarsi con prove fisiche e battere le altre coppie di innamorati. Accanto ai concorrenti di Sweet Sardinia ci sono tre giudici: l’attrice Alessandra Barzaghi, lo psicologo Luca Mazzucchelli e la scrittrice rosa Federica Bosco. Insieme commenteranno la vita a bordo e decideranno a chi assegnare la vittoria delle sfide e i diversi benefit previsti nelle missioni settimanali.



Questi gli appuntamenti da non perdere: nel prime time ogni giovedì alle 21.10 e in replica ogni sabato alle 11.10. In day time da lunedì a venerdì alle 14 e alle 18.15. Per chi volesse riguardare tutte le puntate della settimana l'appuntamento è ogni domenica dalle 14:00 per una lunghissima maratona.