"Supercinema" ricorda Alberto Sordi

17:13 - A conclusione del decennale della scomparsa, "Supercinema" ricorda e omaggia il grande Alberto Sordi. Giovedì 19 dicembre in seconda serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con il rotocalco d’informazione cinematografica di News Mediaset. I telespettatori potranno rivederlo in una intervista rilasciata nel 1997 ad Assisi, e ascoltarlo nel ringraziamento al suo pubblico in occasione della presentazione del "Romanzo di un giovane povero" di Ettore Scola.

"La ricompensa per la mia carriera - disse - sta nel vedere quanta allegria sono riuscito a regalare al pubblico che mi segue da tanti anni!". Al ricordo seguirà l’attualità con tutti i segreti dei film di Natale made in Italy: Colpi di fortuna e Indovina chi viene a Natale. Chi vincerà? Nell’attesa, la confessione ironica di Christian De Sica: "In questi casi diciamo sempre che l’importante è che il pubblico vada a vedere i film italiani, quale che sia il titolo. Macchè! Qua ci facciamo tutti le macumbe – scherza l’attore-, roba da danza della pioggia! Conosco un mago che per tremila euro non solo fa vincere il tuo film, ma fa andare anche male i concorrenti!". "Supercinema" è un programma di News Mediaset, a cura di Antonello Sarno e realizzato in collaborazione con l’Anica.