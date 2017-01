"Supercinema" con sexy killer Lady Gaga

15:40 - Giovedì 24 ottobre in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Supercinema", il rotocalco d'informazione cinematografica di Canale 5. In anteprima, le prime immagini del bollente debutto sullo schermo di Lady Gaga in un film che è già un cult prima dell’uscita: Machete Kills, in cui la popstar interpreta una sexy-killer trasformista.

E ancora, tutti i film della coppia musicale più agguerrita del momento: Gianni Morandi e Rita Pavone. Li vedremo nei ‘musicarelli’, quelle pellicole nate intorno a una canzone che, negli anni Sessanta, ottennero un successo incredibile: da Non son degno di te a Rita la zanzara! Chiude il programma la nuova rubrica Aspettando Natale con l’intervista a Maradona sul set di Tifosi, la parodia sul calcio di Neri Parenti girata nel 1999. In quell’occasione, al suo esordio assoluto sul set, Diego non fece gestacci e si comportò benissimo, annunciando che non sarebbe “mai più tornato a Napoli fino a che fosse rimasto presidente della squadra Corrado Ferlaino.