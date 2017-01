"Striscia la Notizia", tapiro a Lapo Elkann

11:37 - Stagione ricca di novità a "Striscia la notizia". Prima la doppia conduzione femminile (Hunziker-Raffaele), i velini, la nascita della seconda figlia di Michelle e l'arrivo di Piero Chiambretti con le nuove veline. Da giovedì 24 ottobre tornano Elia e Pierpaolo. E le veline? Le sorprese non finiscono qui. Mentre Valerio Staffelli consegna a Lapo Elkann un tapiro pied de poule, come la sua auto multata di nuovo per divieto di sosta.