"Sex and the city", quando Mr. Big diventa troppo "big"...

10:44 - "Quando ti abbiamo scelto per la serie, non ti abbiamo chiamato Mr. Big per la tua circonferenza vita quindi mettiti a dieta prima di cominciare le riprese." Questo il monito che il regista di "Sex and the city", Michael Patrick King, ha rivolto a Chris Noth, l'attore che interpreta l'amore di Carrie, voce narrante e personaggio principale della fortunatissima serie.

Nonostante il personaggio abbia mandato in estasi molte donne per il suo fascino da "rubacuori", in vista del terzo attesissimo episodio della serie sul grande schermo, il regista ha ritenuto che Noth fosse troppo "big" per continuare ad interpretare il suo ruolo e dovesse rimettersi subito in linea.



La questione è stata rivelata dallo stesso attore in un dibattito sul World Food Day negli studi dell'HuffPost Live. Noth, assieme a Marc Lamont Hill, ha confessato la sua passione per il cibo e quanto questo amore cominciasse a costituire un problema per il suo alter ego Mr.Big, l'affascinante economista facoltoso che con il suo sex appeal farà gioire e soffrire l'amata protagonista della serie, Carrie Bradshaw.