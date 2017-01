"Questi siamo noi", Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo aprono le porte della loro casa

09:51 - Lunedì 25 novembre in prima serata, Canale 5 propone "Questi siamo noi" diretto da Roberto Cenci con, per la prima volta insieme in uno show tv, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Tanti ospiti sul palco: i Modà, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Enzo Avitabile e Bianca Atzei. Ci saranno anche Paolo Bonolis, Ale&Franz e Biagio Izzo con Maurizio Pucci che saranno i protagonisti di un esilarante sketch dedicato alle donne.

Musica, danza, comicità: ecco gli ingredienti dello show. Gigi e Anna, insieme ai loro ospiti, ripercorreranno le tappe più importanti della loro carriera e della loro vita. Accompagnati dalla grande orchestra, diretta dal maestro Maurizio Pica, si esibiranno, rigorosamente dal vivo, improvvisando duetti, reinterpretando le loro hit più famose e i grandi classici della canzone napoletana.