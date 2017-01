"Person of Interest", siamo tutti spiati

08:15 - "Person of interest" torna in prima serata su Top Crime dal primo novembre - dopo la messa in onda su Premium Crime e Italia 1 - e proposta dalla prima stagione con un doppio appuntamento in doppio audio. La saga vede protagonisti Mr. Finch (Michael Emerson) con John Reese (Jim Caviezel) e affronta il tema della prevenzione del crimine con mezzi telematici soprattutto dopo l'11 settembre 2001.

Lo scandalo legato alla divulgazione delle informazioni sui programmi di intelligence secretati dalla National Security Agency era stato anticipato, in qualche modo, dal telefilm evento ideato da J.J. Abrams e Jonathan Nolan: ogni singolo cittadino, infatti, è 'person of interest', soggetto sotto indagine, ma senza prove sufficienti ad arrestarlo.



In particolare, nel 22esimo episodio della prima stagione, Henry Peck (Jacob Pitts) un ex-informatico della Nsa (che ricorda Edward Snowden) viene chiamato a testimoniare dalla polizia e racconta di avere dei forti dubbi sul fatto che l'Agenzia stia controllando una mole incredibile di informazioni sui cittadini americani a soli scopi anti-terroristici.