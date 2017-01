"Pechino Express", il bacio saffico tra Francesca Fioretti e Ariadna Romero

09:51 - Durante la finale di "Pechino Express" le modelle Francesca Fioretti e Ariadna Romero, favorite alla vittoria e poi sconfitte dagli sportivi Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni, si sono scambiate un bacio sulle labbra. Poi su Twitter l'ex gieffina Francesca ha ribadito: "Non ci sono parole. A tutti quelli che credevano ci scannassimo...Tiè".

Insomma sul Web in molti non credevano all'amicizia tra le due ragazze che hanno coraggiosamente bruciato tutte le prove per conquistare il premio, poi mancato per un soffio. Ma Francesca non ci sta e comunque tramite i social network ha tracciato un bilancio più che positivo della sua esperienza: "Un grazie immenso a tutti voi per averci sostenute sempre andando oltre ogni banale pregiudizio, la nostra vittoria è stata l'esserci godute ogni singolo viso, sorriso e sguardo della gente ed essere riuscite a trasmettervi ogni nostra singola emozione. Custodirò gelosamente tutto questo e ne farò tesoro per ogni mia singola esperienza futura. Grazie alla mia Ari senza di te non sarebbe stato uguale".