"MasterChef" USA, si suicida il finalista Josh Marks

11:42 - Il finalista della terza edizione di "MasterChef" USA Josh Marks è stato trovato morto lo scorso venerdì in un vicolo di Chicago, ucciso da un colpo di pistola. Secondo i primi rilevamenti si tratterebbe di suicidio: Josh soffriva infatti di un disturbo bipolare e l'arma è stata trovata poco distante dal corpo. Il 27enne lo scorso agosto si era sottoposto ad una perizia psichiatrica in seguito all'aggressione di un poliziotto.

Negli scorsi mesi Marks aveva confessato di non essere in grado di gestire i propri disturbi mentali e si era rivolto a "Make a Sound Project", un'associazione che si impegna ad aiutare le persone in difficoltà con intenti suicidi.



Su Twitter il giudice di "MasterChef" Gordon Ramsay ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia dell'ex concorrente: "Ho appena sentito la notizia devastante su Josh Marks. Il mio pensiero è vicino alla famiglia e agli amici in questo tragico momento".