"Make Love", il sesso perfetto in tv

13:35 - In Germania fanno sul serio, non solo in campo economico ma anche sessuale. Infatti andrà in onda "Make Love" dal 3 novembre in seconda serata sulla televisione pubblica MDR. Cinque puntate con al centro una giovane coppia che seguirà i consigli della sessuologa Ann-Marlene Henning. L'obiettivo del programma? Raggiungere il piacere nel migliore dei modi, stando sempre attenti alla sicurezza e all'uso del preservativo.

La Henning, che peraltro è autrice del best seller "Make Love: Un Manuale di educazione sessuale", spiegherà in pratica e anche a livello teorico cosa dovrà fare l'uomo per far raggiungere l'orgasmo alla sua compagna attraverso l'ausilio di una vagina di peluche.