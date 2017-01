"Lucignolo 2.0", tra aspiranti star e camorra

14:29 - Secondo appuntamento domenica 20 ottobre con "Lucignolo 2.0", con Marco Berry ed Enrico Ruggeri. Nella puntata diversi servizi tra cui "La cenerentola di Belen", una ragazza tenta di diventare star come la ex di Corona e "Vite parallele": No Tav e poliziotti fronte a fronte alla manifestazione di Roma. E ancora un giovane di Scampia sfida i boss reclutando nella sua squadra di calcio i ragazzini destinati alla malavita.

La storia di Francesco Acerbi, il calciatore di Serie A tornato in campo dopo aver sconfitto un tumore.



I telespettatori del programma potranno commentare la trasmissione in diretta e inviare immagini e video che verranno trasmessi nella puntata utilizzando l'app "Lucignolo 2.0".