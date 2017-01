"La signora in giallo" torna con un tocco "noir"

09:49 - "La signora in giallo" si tinge di nero. Il popolarissimo telefilm degli Anni Ottanta e Novanta torna e a sostituire Angela Lansbury, la mitica Jessica Fletcher, ci pensa la brava Octavia Spencer. L'attrice di colore, già premio Oscar nel 2012 per la sua straordinaria interpretazione in "The Help", sarà l'amministratrice di un ospedale con il pallino delle indagini e che dopo il primo romanzo giallo comincerà a collaborare con la polizia.

Il canale Nbc ha già registrato l'episodio pilota e si è avvalso, per la sceneggiatura, della collaborazione di Alexandra Cunninghamm, che ha firmato tanti episodi di "Desperate Housewives" e che quindi garantisce tanta professionalità. Ma i riflettori sono tutti puntata sulla Spencer, che adesso sarà alle prese con la soluzioni di omicidi all'interno dell'ospedale in cui lavora e che commenta: "Mi sono sempre considerata una detective in poltrona, e in una riunione recente con Bob Greenblatt, lui mi ha chiesto quale tipo di personaggio mi sarebbe interessato interpretare in televisione. Ho citato J.B. Fletcher e Colombo. E siamo arrivati qui! Sono felicissima, amo il mistero e Angela Lansbury".