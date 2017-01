"L'officina dei mostri", Marco e Federico trasformano i sogni in realtà

11:15 - In anteprima per la sera di Halloween, arriva su DeAKids, il canale satellitare per ragazzi del gruppo De Agostini Editore, "L'officina dei mostri". Il nuovo programma si propone di realizzare uno dei sogni più ricorrenti dei ragazzi: avere un mostro! Due esperti, Marco e Federico, aiuteranno i telespettatori a concretizzare questo desiderio costruendo con loro, con matite e plastilina, un vero e proprio mostro!

Le prime due puntate del programma andranno in onda su DeAKids (Sky canale 601) la sera del 31 ottobre e la sera del 1 novembre alle ore 19.10. Dal 18 novembre invece partirà tutta la serie che sarà in onda ogni giorno dal lunedì al venerdi sempre alle ore 20.20.



"L'officina dei mostri" sarà un laboratorio creativo in cui i ragazzi che parteciperanno al programma potranno incontrare Federico Della Putta e Marco Falatti rispettivamente disegnatore/illustratore e modellatore dell'officina, e chiedere loro come poter fare per creare un mostro.



In ogni puntata si potrà così seguire il processo di creazione che partirà dall'incontro in cui il ragazzo descrive quali caratteristiche deve avere il mostro che intende creare, la fase di disegno assieme a Federico nella quale prenderanno forma le fattezze e le caratteristiche della creatura e infine la parte di modellazione con Marco nella quale verrà costruito con la plastilina il mostro desiderato, al quale poi verrà assegnato un nome. Il mostro arriverà nelle mani del ragazzo direttamente dalla "macchina dei mostri", uno speciale congegno presente nell'officina dalla quale, dopo una notte di lavoro, escono le creature più strane, e che rappresenta l'attrazione principale del laboratorio. Tutte le foto dei mostri realizzati saranno poi pubblicate sul sito del programma.