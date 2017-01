"Italia's Got Talent", ultimi casting

12:10 - Sabato 19 ottobre in prima serata su Canale 5, Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico conducono l'ultimo appuntamento con i casting di "Italia's Got Talent". La puntata è importante perché sono oltre 100 le performance che hanno ottenuto almeno due si dalla giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, ma i posti per le semifinali sono solo 36.

A fine puntata i conduttori e i tre giudici svelano i nomi degli artisti che accedono di diritto alle due semifinali che si disputeranno in diretta sabato 26 ottobre e sabato 2 novembre.