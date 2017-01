"Italia's Got Talent", la finalissima

17:59 - Sabato 9 novembre, in prima serata su Canale 5, ultima puntata in diretta dal Teatro 8 del Centro di Produzione Titanus Elios in Roma della quinta edizione di "Italia's Got Talent". Sono rimaste 12 performance in gara e uno solo sarà il vincitore premiato con 100mila euro grazie al televoto del pubblico a casa.

Si chiude un’altra edizione del talent show con la più ampia varietà di talenti mai visti in tv. Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, che hanno svolto un lungo lavoro di selezione dei talenti durante le puntate dedicate prima ai casting e poi nelle due semifinali, per una volta si godono lo spettacolo perché il giudizio ora passa al pubblico da casa.



Sul palco a condurre lo show, Simone Annicchiarico e Belen Rodriguez che presentano i 12 talenti rimasti in gara: Samuel Barletti (ventriloquo) Vanni Oddera e Davide Rossi (moto acrobatiche) Stefania Berton e Ondrej Hotarek (pattinatori sul ghiaccio) Alexandr Magala (acrobata estremo) Francesco Nicolosi (violinista) Alessandro Bruno Martignoni (bolle di sapone) Antonio Sisca (ballerino) Andrea Sestieri (illusionista) Jason Enygma (escapologo) I Musicomici (musicisti) Luca Contoli (bmx flatland) Mara Martini (ballerina)